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Gülçin Ergül: Onun bu anı görmesini çok isterdim!

Önceki akşam 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısıyla 'En İyi Klip' plaketini alan Gülçin Ergül, ödülünü geçtiğimiz yıl aralık ayında trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'ya adadı. Ayakta durmakta zorluk çektiği görülen ünlü şarkıcı, "Onun bu anı görmesini çok isterdim" dedi

09.02.2022 - 08:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 5. BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz'ın sunduğu gecede 32 kategoride yılın en iyilerine ödüller dağıtıldı.

    Etkinliğe Gülçin Ergül, Belkıs Akkale, Gonca Vuslateri, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ivana Sert, Ece Mumay, Dila Kalafatoğlu, Emir Can İğrek gibi ünlü isimler katıldı.

  • "ONUN BU ANI GÖRMESİNİ ÇOK İSTERDİM"

    Kısa bir süre önce sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül’ün ödül konuşması herkesi duygulandırdı. Sahneye çıkan Ergül, ödülünü alırken şunları söyledi:

    Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu ödülü kazanmamıza sebep olan yönetmenimiz Ahmet Can Tekin’e çok teşekkür ediyorum. Mucizevi bir şekilde tüm gücümü toplayarak, olabildiğince karşınızdayım, şükürler olsun. Fakat ne yazık ki bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Kendisinin, bu şarkının ve klibin yapımında çok büyük bir emeği var, bizim gibi. O yüzden bu anı görmesini çok isterdim. Bu bizim için hem büyük bir motivasyon olacak çünkü ilerleyen zamanlarda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. İçimiz tabii ki buruk ve acı verici oldukça... Bize destek olan ve klipte, şarkıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

  • "AYAKTA ZOR DURUYORUM, GÜCÜM YOK"

    Geçtiğimiz yıl aralık ayında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve arkadaşından destek alarak yürüdüğü görülen ünlü şarkıcı, "Şu an çok iyi hissetmiyorum. Bütün duygularımı içeride söyledim. Çok üzgünüm. Ayakta zor duruyorum. Gücüm yok." diyerek, hızla oradan ayrıldı.

  • KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

    İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün (36) bulunduğu otomobil, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

    Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.

  • CENAZEYE KATILAMADI

    Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gülçin Ergül, tedavisi devam ettiği için sevgilisinin cenazesine katılamamıştı. Ünlü şarkıcı, akşam saatlerinde taburcu edilmişti.

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