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        Haberler Magazin Gülcan Arslan, yılbaşında Bali’ye kaçtı Magazin haberleri

        Gülcan Arslan, yılbaşında Bali’ye kaçtı

        Gülcan Arslan, yorgunluk atmak için gittiği Bali'de yeni yılı, büyük bir heyecanla karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:12
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        Yeni yılı böyle karşıladı
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        Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, yoğun tempodan uzaklaşmak için soluğu Bali’de aldı. Arslan, dinlenmek ve enerji toplamak için Bali’nin eşsiz doğasında vakit geçiriyor.

        Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil karelerini takipçileriyle paylaştı. Tropik adanın huzur veren atmosferinde keyifli anlar yaşayan Arslan, yeni projeler öncesinde tazelenmek istediğini belirtti.

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