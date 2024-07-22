NOW TV'nin haberi spikerlerinden biri olan Gülbin Tosun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1977 yılında doğan Tosun, bu zamana kadar birçok kanalda sunuculuk ve spikerlik yaptı. Peki, Gülbin Tosun kimdir? İştei Gülbin Tosun hayatı ve kariyeri...