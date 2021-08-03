Gülben Ergen'den yangın bölgesine ziyaret

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Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"OLAY YERİNE BAKACAĞIZ"

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de orman yangınlarının 7'nci gününde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yardım için seferber oldu. Ergen, Bodrum'daki Mazı mevkiinde yangınlar sürerken, mağdur olan aileleri ziyaret etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Ziyarete geldik, şimdi olay yerine bakacağız." ifadelerini kullandı.

"YANGINLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı açıklamada, "Yangınla mücadele ediyoruz. Rüzgar yönü değişiyor. Şu anda en çok sıkıntı Çocuk Mezarlığı'nın olduğu bölgede." dedi.