Yaklaşık 3 aydır müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşayan şarkıcı Gülben Ergen, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı, bikinili pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, "Hoş geldin yaz!" notunu düşen Ergen'in fit vücudu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçileri, "Kim der 3 çocuk annesi diye!", "Fazla güzelleştin, "Bu kiloda kal" gibi yorumlar yaptı.

46 yaşındaki 3 çocuk annesi Ergen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz hafta Habertürk TV ekranlarına konuk olmuştu. Ergen, Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında merak edilenleri anlatmıştı. Ergen, şu açıklamaları yapmıştı:

"BENİ GÖRSELER BOYNUMA SARILIRLAR"

Sosyal medyamı ben yönetiyorum. Artık orası yeni bir mecra, eskiden bir konuyla ilgili açıklama yapmak istediğimiz zaman basın bülteni yollardık. Şimdi sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Sosyal medyada kötü ve art niyetli yorumları yazanlar beni karşılarında görse boynuma sarılır. Sosyal medya özgür bir mecra. Yorumların hepsini okumuyorum tabi ama bazılarını engelliyorum.

"ÇOCUKLARIM BENİM HAYATA BAĞLANMA SEBEBİM"

Çocuklarım benim hayata bağlanma sebebim. Allah herkese evladını bağışlasın. Önce anne, sonra arkadaş oluyorum onlara. Çocuklarımla bazen anne olarak dertleşiyoruz.

Magazin hayatımın önemli bir yerinde ama gerçeğim değil. Hiç marka tutkum yok.