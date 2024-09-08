Gülben Ergen'den Ronaldinho'ya; "Sen de beni seviyor musun?"
Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluşan Gülben Ergen, sahnesinde efsane futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı. İkilinin keyifli anları objektiflere yansıdı
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gülben Ergen, Kıbrıs'ta düzenlenen bir otelde sahne aldı. Gecede, Ergen ile Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun keyifli anları objektiflere yansıdı.
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Gülben Ergen, Ronaldinho'yu sahnesinde ağırladı.
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Oğullarıyla arasında geçen diyalogu da anlatan Gülben Ergen; "Oğlum dedi ki 'Ronaldinho seni etiketlemiş, farkında mısın?'. Ben de dedim ki 'Farkındayım oğlum, ben de senin annenim, sen bunun farkında mısın?'... Neyse, çok değerli bir adam olduğunu bilmeme rağmen 3 oğlumdan ayrıca deneyimledim" şeklinde konuştu.
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Gülben Ergen, oğullarının Ronaldinho sevgisini anlatırken, ünlü futbolcuya; "Sen de beni seviyor musun?" diye sorarak "Vallahi hepsi oğullarım için. 'Anne sarıl' dediler" diye ekledi.
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Ronaldinho, Gülben Ergen ve çocukları için sahnede top imzaladı.
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Dünyaca ünlü emekli futbolcu Ronaldinho, ardından Gülben Ergen'in elini öptü. İkilinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
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