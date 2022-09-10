Çeşme'de sahne aldı

Gülben Ergen, İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yılına denk gelen sahnesinde şarkılarını arka arkaya seslendirdi.

Konserin ikinci yarısında sahneye elinde Türk Bayrağı ile çıkan ünlü şarkıcı, İzmir Marşı'nı söyledi.