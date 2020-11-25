Gül suyu toniği hem doğal hem de ekonomik olduğu için birçok şekilde evde yapılabilmektedir.

Cilt Temizleyen Gül Suyu Toniği

Bir kavanozun içerisine 100 ml. Beyaz şarap ve 10 gr. Kurutulmuş gül yaprağını koyun ve 2 hafta boyunca karanlık bir yerde dinlendirin. Sonunda kavanoz içerisindeki karışımı süzün. İçerisine 50 ml. Doğal gül suyunu ilave edin ve toniğinizi gönül rahatlığıyla kullanın.

Cilt Parlatıcı Gül Suyu Toniği

Yarım çay bardağı doğal gül suyu ve maden suyunu bir kavanoz içerisine koyun. İçerisine 2 tatlı kaşığı limon suyu ilave ederek, çalkalayın. Günde sabah ve akşam olmak üzere cildinizi temizledikten sonra kullanın.

Gözenekleri Sıkılaştıran Gül Suyu Toniği

Yarım çay bardağı maden suyu, 3 yemek kaşığı elma sirkesi ve doğal gül suyunu ekleyin. Sonrasında 2 yemek kaşığı gliserin ve 1 yemek kaşığı saf alkol ekleyerek, bir kavanozun içerisinde karıştırın. 5 gün boyunca buzdolabı içerisinde bekletin. Her cilt temizliğiniz sonrasında cildinize uygulayın.

Hem doğal hem de besleyici gül suyu toniklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.