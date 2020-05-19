Gül suyu uzun yıllardan beridir bir çok alanda kullanılmış ve etkisi ile çoğu derde deva olmuştur. Osmanlı döneminde tıp alanında serinletici ve sakinlik verici etkisiyle önemli bir yer sağlamıştır. Ancak; gül suyunun gerçek etkisini göstermesi için saf olması ve bazı katkı maddeleriyle içeriğinin değiştirilmemesi gereklidir.
Gül Suyu Kullanımı
Cilt için kullanımı: Gül suyuna pamuğu batırın; yüz, boyun ve dekolte bölgesine gün boyu ara ara sürerek uygulayın. Cildin yumuşamasını, temizlenmesini, canlanmasını ve ferahlık kazanmasını sağlayacaktır.
Tonik gibi kullanmak: Gül suyunu tonik yerine cildin yüz, boyun ve dekolte bölgesinde kullanımı sağlanabilir. Cildin yağlanmasını düzeltir ve yumuşatır.
Makyaj: Gül suyu makyajın temizlenmesi için de kullanılabilen özelliğe sahiptir.
Losyon: Erkekler gül suyunu tıraştan sonra tahrişi önlemek için kullanabilir.
Yorgun gözler: Makyaj pamuğunu gül suyu ıslatın ve gözlerinizin üstüne koyun. Şişlikleri alacak ve rahatlatacaktır.
Sabah Göz Şişliği İçin: Sabahları göz şişliklerinden kurtulmak için buz kalıbına koyup dondurun ve kompres yapın.
Banyo: Banyoda durulama suyuna ekleyerek vücudunuzun yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
Isırıklar ve bereler: Böcek ısırıklarında ve berelenmelerinde gül suyu faydalı olacaktır.
Baş ağrısı: Gül suyu şakaklara masajla uygulanması ile ağrıları giderir.
Ateş: Ateş yükselmelerinde etkili bir ateş düşürücüdür.
Ter kokusu: Gül suyu koltuk altlarına sürülürse kokuyu giderir.
Her cilt tipinde kullanılan gül suyu ile birçok bakım maskesi de uygulanabilir.
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