Gül suyu uzun yıllardan beridir bir çok alanda kullanılmış ve etkisi ile çoğu derde deva olmuştur. Osmanlı döneminde tıp alanında serinletici ve sakinlik verici etkisiyle önemli bir yer sağlamıştır. Ancak; gül suyunun gerçek etkisini göstermesi için saf olması ve bazı katkı maddeleriyle içeriğinin değiştirilmemesi gereklidir.

Gül Suyu Kullanımı

Cilt için kullanımı: Gül suyuna pamuğu batırın; yüz, boyun ve dekolte bölgesine gün boyu ara ara sürerek uygulayın. Cildin yumuşamasını, temizlenmesini, canlanmasını ve ferahlık kazanmasını sağlayacaktır.

Tonik gibi kullanmak: Gül suyunu tonik yerine cildin yüz, boyun ve dekolte bölgesinde kullanımı sağlanabilir. Cildin yağlanmasını düzeltir ve yumuşatır.

Makyaj: Gül suyu makyajın temizlenmesi için de kullanılabilen özelliğe sahiptir.

Losyon: Erkekler gül suyunu tıraştan sonra tahrişi önlemek için kullanabilir.

Yorgun gözler: Makyaj pamuğunu gül suyu ıslatın ve gözlerinizin üstüne koyun. Şişlikleri alacak ve rahatlatacaktır.

Sabah Göz Şişliği İçin: Sabahları göz şişliklerinden kurtulmak için buz kalıbına koyup dondurun ve kompres yapın.

Banyo: Banyoda durulama suyuna ekleyerek vücudunuzun yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Isırıklar ve bereler: Böcek ısırıklarında ve berelenmelerinde gül suyu faydalı olacaktır.

Baş ağrısı: Gül suyu şakaklara masajla uygulanması ile ağrıları giderir.

Ateş: Ateş yükselmelerinde etkili bir ateş düşürücüdür.

Ter kokusu: Gül suyu koltuk altlarına sürülürse kokuyu giderir.

Her cilt tipinde kullanılan gül suyu ile birçok bakım maskesi de uygulanabilir.