Gül Onat sevenlerinden dua istedi
Pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu Gül Onat, tedavi gününde sevenlerinden dua istedi
Giriş: 16.09.2025 - 11:24 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:24
71 yaşındaki oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.
Sağlık durumuna dair zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendiren Gül Onat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Hastanede tedavisi süren Gül Onat, paylaşımında; "Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerine yer verdi.
