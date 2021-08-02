"ARKADAŞLARIMLA EĞLENMEK İSTİYORUM"

Öte yandan koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığını dile getiren ve boş zamanlarında kitap okuduğunu söyleyen Gül Gölge, evde yemek yapmaktan dolayı aşçı gibi olduğunu vurgulamıştı.

Gölge, "Şu koronavirüs bitsin de ailemle güzel bir pazar kahvaltısı geçirmek istiyorum. Aynı zamanda ata binmek ve arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum." demişti.

Gazetecilerin "Bugünlerde sizi en çok arayan kimdi?" sorusuna ise Gül Gülge, "Çocuklarımın babası..." yanıtını vermişti.