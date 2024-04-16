Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı
Ceyda Düvenci'ye, radyocu sevgilisi Güçlü Mete'den romantik doğum günü mesajı
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Ceyda Düvenci ile radyo sunucusu Güçlü Mete'nin ilişkileri, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.
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Son olarak Güçlü Mete, sosyal medyadan sevgilisi Ceyda Düvenci'nin bir fotoğrafını paylaşıp; "Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan'da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim" notuyla Düvenci'nin doğum gününü kutladı.
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Ceyda Düvenci, sevgilisini bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak gönderinin altına, "Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu.
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Ceyda Düvenci, daha sonra bu gönderiyi kendi hikâyesine ekleyip; "Hayatımın en büyük sürprizi bir o kadar da en büyük hediyesisin sen... İyi ki doğdum gerçekten" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram