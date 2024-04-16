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        Haberler Magazin Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı

        Ceyda Düvenci'ye, radyocu sevgilisi Güçlü Mete'den romantik doğum günü mesajı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:22
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          Ceyda Düvenci ile radyo sunucusu Güçlü Mete'nin ilişkileri, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

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          Son olarak Güçlü Mete, sosyal medyadan sevgilisi Ceyda Düvenci'nin bir fotoğrafını paylaşıp; "Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan'da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim" notuyla Düvenci'nin doğum gününü kutladı.

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          Ceyda Düvenci, sevgilisini bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak gönderinin altına, "Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu.

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          Ceyda Düvenci, daha sonra bu gönderiyi kendi hikâyesine ekleyip; "Hayatımın en büyük sürprizi bir o kadar da en büyük hediyesisin sen... İyi ki doğdum gerçekten" şeklindeki ifadeleri kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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