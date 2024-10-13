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        Haberler Spor Futbol İngiltere Guardiola'dan Klopp itirafı - Futbol Haberleri

        Guardiola'dan Klopp itirafı

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jurgen Klopp ile ilgili itirafta bulundu. İspanyol çalıştırıcı, ""Klopp'un Liverpool'u karşılaştığım en zorlu rakipti" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:52
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        Guardiola'dan Klopp itirafı!
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        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde kariyerine noktayı koyan dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı Jurgen Kloop'le ilgili itirafta bulundu.

        "KLOOP'UN ÇALIŞTIRDIĞI LİVERPOOL, EN ZORLU RAKİPTİ"

        Başarılı teknik adam, "Klopp'un Liverpool'u karşılaştığım en zorlu rakipti. Onlara karşı oynamak çok zordu. Bu yüzden başardıklarımızla gurur duyuyorum. Büyük bir başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.

        Guardiola'nın takımı Manchester City ve Klopp'un çalıştırdığı dönemdeki Liverpool, şampiyonluk için öne çıkan adaylar olmuş ve iki ekip de kupa için büyük mücadele vermişti.

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