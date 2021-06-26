Guardian gazetesinden Bethan McKernan: Kanal İstanbul’u yazdı

McKernan Türk siyasetinde ''son anlatı savaşının merkezine'' oturan Kanal İstanbul’un maliyetinin resmi olarak 15 milyar dolara tekabül edildiğinin öne sürüldüğünü ancak Fransa’da yapılan konferans temelinde maliyetin 65 milyar doları bulabileceği aktarıldı.
Gazetenin Türkiye muhabiri McKernan, ‘‘Türkiye gibi aşırı kutuplaşmış bir toplumda, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan bir kanal inşa etmek neredeyse herkesin hemfikir olduğu nadir bir konudur: Çılgınca bir fikir.’’ açıklamasını yaptı.
Akademisyen Yörük Işık ile konuşan Guardian muhabiri, Yörük Işık’ın inşaat çılgınlığı olarak tanımladığı proje için Marmara su havzasını tamamen yok edebilme riskini taşıdığını söyledi.
Projenin finansman konusunda da açıklamalarda bulunan akademisyen, Türkiye’deki bankaların sürdürülebilirlik ilkesi ve çevresel kaygılar nedeniyle projeye dahil olmak istemeyeceğini söyledi.
Guardian, projenin on yıl önce ilk kez ortaya çıktığında, Kanal İstanbul için öne sürülen savunma tezinin, kanalın doğal su yolundaki tıkanıklığı ve kaza riskini azaltacağı ve aynı zamanda yüksek değerli yerleşim bölgeleri yaratacağını söylemesi olduğunu bildirdi.
Türkiye’de hem eleştirilen hem de tarafları olan projenin, öncül olarak potansiyel bir çevre felaketine yol açacağı ve aynı zamanda astronomik maliyeti olduğuna yazıda dikkat çekildi.
Gazete aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu hafta başlarında gazetecilere söylediği sözlere de yer verdi. Ekrem İmamoğlu, “Geceleri bu çimento projesini düşündüğümde uyuyamıyorum.’’ ifadelerine yer vermişti.
Gurdian'a daha sonra konuşan Ekrem İmamoğlu proje ile birlikte gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının kaybedileceğini ve hiçbir miktarda paranın bunu düzeltemeyeceğini söylediğini aktardı.
Projenin çevresel felaketlere yol açma potansiyelinin göz ardı edilmesinin Türkiye’de bilim camiasında yankı bulduğunu söyledi.
Bazıları için de projenin kişisel sonuçları olacağının aktarıldığı yazıda, Yeniköy’de Rum nüfusunun bu projeden etkileneceğini bildirildi ve Rum bir yerel ile konuşuldu.
Eleştirilere yönelik henüz bir cevap gelmedi.
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