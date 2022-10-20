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GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB sonuçları nasıl öğrenilir?

GSB personel alımı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlarda görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurmuştu. 14 Ekim tarihinde son bulan başvuruların ardından, başvurusunu tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte sürece ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

20.10.2022 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yurt yönetim personeli alımı başvurularında sona gelindi. Başvuruların sona ermesinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başlayan adaylar, sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

  • BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

     

    Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

     

  • GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 yurt yönetim personeli başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Bakanlık, personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı.GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

     

  • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

    Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

     

    Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

     

  • SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

    Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

     

    1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),

     

    2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

     

    3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

     

    4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

     

    5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

     

    6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

     

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