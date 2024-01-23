GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kariyer Kapısı üzerinden Sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1071 Gençlik Çalışanı alımı başvuruları 29 Aralık 2023- 8 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2022 yılı KPSS sınavında belirtilen puan türünde asgari 50 puan alma şartı aranmıştı. Adayların gözü şimdi de GSB personel alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. İşte 2024 GSB personel alımı başvuru sonuç ekranına ilişkin detaylar...
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GSB 1071 personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. KPSS puan üstünlüğüne göre başvuru yapan adaylar sözlü sınava çağrılacak. GSB personel alımı sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler...
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GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu.
Gençlik hizmetleri alanında istihdam edilecek 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU TAMAMLANDI!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihleri arasında tamamladı.
Başvurular, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapıldı.
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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.
Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
GSB personel alımı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Sonuçlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.