GS TV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. GS TV ekranlarında yayınlanacak Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 11 Ocak GS TV yayın akışı ve frekans bilgileri...

GS TV YAYIN AKIŞI - 11 OCAK 2020

10:00 GÜNAYDIN GS AİLESİ

GÜNAYDIN GS AİLESİ 11:00 AS MONACO-GS DOĞA SİGORTA

AS MONACO-GS DOĞA SİGORTA 12:30 SPOR OKULLARI

SPOR OKULLARI 13:00 HABERLER

HABERLER 13:20 MUSLERA KURTARIŞLAR/2019-2020

MUSLERA KURTARIŞLAR/2019-2020 13:30 OCAK AYI OLAĞAN DİVAN TOPLANTI

OCAK AYI OLAĞAN DİVAN TOPLANTI 17:00 HABERLER

HABERLER 17:20 SARAYIN YILDIZLARI FELIPE MELO

SARAYIN YILDIZLARI FELIPE MELO 18:00 GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR (CANLI)

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR (CANLI) 20:00 HABERLER

HABERLER 21:00 BRANŞ DEFTERİ GENÇ ERKEK V.

BRANŞ DEFTERİ GENÇ ERKEK V. 22:00 KAYSERİ BASKETBOL-GS/KADINBASK

KAYSERİ BASKETBOL-GS/KADINBASK 23:30 PANO

PANO 00:01 HABERLER

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GS TV FREKANS BİLGİLERİ

GS TV, Digiturk platformundan, YouTube ve Galatasaray.com adreslerinden yayın yapıyor. GS Radyo adlı radyo kanalı ile eş zamanlı ortak yayınlar yapmaktadır.

GS TV Türksat frekans bilgisi şöyle: 11676 V 24444 Türksat 42E

GS TV NASIL AYARLANIR?

​GS TV kanalını izleyebilmek için çanak antenin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anten varsa uydu cihazının kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsü açılmalı.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçilmeli. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girilmeli. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girilmeli. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçer, bu değer değiştirilmeyebilir.

FEC değeri değiştirilmek istenirse, GS TV yayınının FEC'i 3/4 bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayın izlenebilir.