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Haberler Voleybol

Grupa Azoty Chemik: 2 - Fenerbahçe Opet: 3 MAÇ SONUCU

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını 3-2 mağlup etti

Giriş: 21.02.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
Grupa Azoty Chemik: 2 - Fenerbahçe Opet: 3 MAÇ SONUCU
AA

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 27-29, 25-23, 22-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 2 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

THY FRANSA'DA KAZANDI

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-0 yendi.

Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları, 25-18, 25-15 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

İki ekip, rövanş mücadelesinde 1 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

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