Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 27-29, 25-23, 22-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 2 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

THY FRANSA'DA KAZANDI

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-0 yendi.

Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları, 25-18, 25-15 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

İki ekip, rövanş mücadelesinde 1 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.