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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Grok-2 AI'nin ücretsiz erişime açıldığı duyuruldu - Teknoloji Haberleri

        Grok-2 AI'nin ücretsiz erişime açıldığı duyuruldu

        Elon Musk'ın yapay zeka startupı xAI, Grok-2 chatbot'unun yeni versiyonunu sosyal medya platformu X'in tüm kullanıcıları için ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. Ancak Premium ve Premium+ kullanıcılar, daha yüksek kullanım limitleri ve yeni yeteneklere erken erişim hakkına sahip olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:07
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        Grok-2 AI'ye ücretsiz erişim
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        Elon Musk'ın yapay zeka startupı xAI, Grok-2 chatbot'unun yeni versiyonunun tüm X platformu kullanıcıları için ücretsiz olarak erişime açıldığını duyurdu. Şirket, bu yeni versiyonun, kullanıcılar için daha hızlı ve doğru yanıtlar sunarak, etkileşim deneyimini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

        DAHA YÜKSEK PERFORMANS

        xAI, son birkaç hafta boyunca Grok-2 modelinin yeni versiyonunu sessizce test ettiğini ve bu yeni versiyonun üç kat daha hızlı performans, daha yüksek doğruluk, daha iyi talimat takip edebilme ve çoklu dil desteği sunduğunu ifade etti. Grok-2, X platformunda gerçek zamanlı içgörüler sunarak, gönderilerden ve daha geniş webden elde edilen bilgilerle yanıtlar sunuyor.

        Chatbot, soruları yanıtlamak, bilgiyi özetlemek, meme oluşturmak ve fotorealistik görüntüler üretmek için yeni bir otoregresif görüntü oluşturma modeli olan Aurora'yı kullanıyor. Yeni "çiz beni" özelliği ile kullanıcılar, etkileşimlerini daha yaratıcı ve eğlenceli hale getirebilecek.

        PREMIUM KULLANICILAR AVANTAJLAR

        xAI, Premium ve Premium+ kullanıcılar için daha yüksek kullanım limitleri ve gelecekteki yeni yeteneklere erken erişim sunacağını duyurdu. Bu kullanıcılar, platformun sunduğu en yeni özellikleri ve geliştirmeleri ilk deneyimleyenler olacak.

        Grok-2, X platformunun ana ekranından doğrudan erişilebilir olacak şekilde, platformun alt çubuğundaki özel bir menü ile kullanıcıların erişimini sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar kolayca chatbot ile etkileşime geçebilecek ve sunduğu yeni özellikleri keşfedebilecek.

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