Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar grip aşısına dair araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde ve öncelik sırasına göre yapılacağını duyurunca herkes meraklandı. Peki, Grip aşısı kimlere yapılır? 2020 grip aşısı fiyatı nedir? İşte e-Nabız grip aşısı sorgulama...

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile Sağlık Bakanlığı, grip aşısı yapılması gereken risk gruplarını belirlemişti. İşte grip aşısı yaptırması gereken risk grupları:

*65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

*6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

*Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,*Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

*Kronik böbrek hastalığı olanlar,

*Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

*Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

*Aşırı kilolu olanlar

*Gebeler

*Sağlık çalışanları

AHASEN yukarıda belirtilen gruplara grip aşısı yapılmasının sağlanması, bilimsel olmayan ve mantık dışı yükseltilmiş grip aşısı yaptırma skorlarının uygulanmasına son verilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2020

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu.

Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

E-NABIZ GRİP AŞISI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre vatandaşlar, grip aşısı risk grubunda olup olmadığını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Grip aşısı risk grubunda olup olmadığını merak edenler E-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanılarak da girilebilen e-Nabız sisteminde risk grubunda olup olmadıklarını görebilecekler.