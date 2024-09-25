ABD'nin Green Card programı başvuru süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her yıl milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Green Card başvuruları, yine gündemdeki yerini koruyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...