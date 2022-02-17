Grafiti sanatçıları hurda parçalardan yaptı!

AA

Geri dönüşüm objelerine odaklanan "Belong to Streets" (Sokaklara Ait) isimli proje, Maximum Uniq Hall fuayesinde gerçekleştiriliyor.

AA'nın haberine göre proje kapsamındaki sergide kepenkten pazar tezgahına, çöp konteynerinden banka, yangın dolabından sokak lambasına kadar sokağa ait olan sayısız obje yer alıyor.

"DEFORME OLMUŞ EŞYALARA DİKKATİ ÇEKMEK İSTEDİK"

MET takma adıyla tanınan sanatçı Muhammed Emin Türkmen, projeyle grafitiyle dolu bir sokağı canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların kullanmayıp attıkları ya da deforme olmuş eşyalara, kendi sanatımızla dokunuşlar ekleyerek yeniden dikkati çekmek istedik." dedi.

Projede yer alan diğer grafiti sanatçılarıyla çocukluk yıllarından beri sokaklarda eserler ortaya koyduklarına işaret eden Türkmen, sanatlarının farklı platformlarda ilgi görmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"HURDA ARABASI BİRÇOK HİKAYE BARINDIRIR"

Mr. Hure, projedeki amaçlarını "sokakta yaptıkları şeyleri beyaz duvara taşıyarak farkındalık oluşturmak" şeklinde açıkladı.

Genellikle eski ürünleri yeniden kullanılır hale getirmek üzerine çalıştığına dikkati çeken Mr. Hure, "Bu projede yaptığım çalışmalar da benzer şekilde ürünler. Mesela birisi geri dönüşümün taşıyıcılarından hurdacı arabası veya bir kepenk. Hurdacılar sokağa atılan ürünleri topladıkları için o araba aslında içerisinde birçok hikayeyi barındırır. Ben de bu yüzden belli yerlerini koruyarak çalıştım" diye konuştu.

Mr. Hure, bu projede uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yer aldığını aktararak, "Bu durum hem işlerimizi daha kısa sürede yapmamızı sağlıyor hem de aslında ortak çalışıyoruz diyebilirim. Ben MET'in eserine dokunuyorum, LEO benim çalışmama destek veriyor, omuz omuza kolektif eserler çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nubplus ise sokak hayatını kapalı bir mekanda canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, sokak sanatçıları olarak genelde eskimiş, bir kenara atılmış ürünler üzerine yoğunlaştıklarını anlattı.

SERGİ 3 AY AÇIK KALACAK

Sanatçıların anlık performansları, Maximum Uniq Hall fuayede, 19 Şubat'a kadar saat 11.00 -13.00 ve 15.00 -1700 arasında izlenebilir.

Sanatçıların seçimleri ile hurdaya çıkmış sokak nesnelerini toplayan Maximum Uniq'in, Collectible Art & Design'ın sanatçı organizasyonunda gerçekleştirdiği bu proje, 3 ay boyunca Maximum Uniq Hall Fuaye'de satışa açık bir şekilde sergilenecek.