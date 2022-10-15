GRAFFE YAPILIŞI

Maya ve süt ve şekeri bir kapta karıştırın ve bekletin. Patatesleri iyice haşlayın ve ezici yardımı ile püre haline getirin. Soğuyan patateslerin içerisine unu ekleyin ardından yumurta ve tereyağını koyup yoğurun.

Daha sonra sütlü karışımı ve portakal kabuğunu ekleyin yoğurmaya devam edin. Karışım iyice homojen bir kıvamına gelene kadar yoğurma işlemine devam edin. Eğer çok cıvık ise un ekleyin. Sert ise yoğurmaya devam edin yumuşamazsa çok az tereyağı veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Yoğurdunuz hamuru bir kaba alıp üzerini örtün ve sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalandırın.

Mayalanan hamuru 1 cm kalınlığında açın. Bir bardak yardımıyla veya kalıp ile yuvarlak donut şeklinde parçalar elde edin. Çörekleri tekrar yarım saat mayalandırın. Daha sonra derin yağda her iki yanı kızarana kadar pişirin.

Pişen Graffelerin üzerini sıcakken normal şeker ile veya soğuduktan sonra pudra şekeri ile kaplayın, afiyet olsun.