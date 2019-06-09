De Niro boşanma iddiaları ilk ortaya çıktığında “Grace ve benim iki güzel çocuğumuz var. İlişkimizde zor ama yapıcı bir süreç olan geçiş dönemine giriyoruz. Grace’in harika bir anne olmasıyla gurur duyuyorum ve eşlik görevimizin ebeveynliğe geçtiği süreçte özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyorum” açıklamasını yapmıştı.