Gözünaydın kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte gözünaydın kelimesinin yazım şekli.

GÖZÜNAYDIN MI? GÖZÜN AYDIN MI?

TDK'da kelimenin doğru yazımı "gözün aydın" şeklinde ayrı yazılır.







