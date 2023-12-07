Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile 3'te 3 yaptı

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Göztepe 3 resmi maçını da gol yemeden kazandı. Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve 1461 Trabzon'u 3-0'lık skorlarla geçen Göztepe, toparlanma sürecini rahat atlattı. Bu hafta sonu önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göz-Göz'de Stanimir Stoilov, her geçen gün takımın daha iyi bir oyun sergilediğini ve gelişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

GÜRSEL AKSEL'DE ÖZEL KONUKLAR

Göztepe ve taraftarın, "Şehrimin Takımı" projesi kapsamında 1461 Trabzon FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında 15 farklı okuldan 2 bin 500 öğrenci Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlandı. Karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu dışında bir araya gelen minik sporseverler çeşitli etkinliklerle birlikte renkli anlar yaşadı. Tribünde büyük heyecan yaşayan minikler, Göztepeli futbolcular ile de bir araya geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan oyuncular, karşılaşma sonrasında ise çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.