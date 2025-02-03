Göztepe'ye sakatlık şoku: Koray Günter, Romulo!

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, bir kez daha sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor müsabakasında sakatlanan stoper Koray Günter, Brezilyalı golcüler Juan ve Romulo'nun durumları netlik kazandı.

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Maçın 24'üncü dakikasında yerini Ogün Bayrak'a bırakan Koray'ın sahalardan 2 ile 3 hafta uzak kalacağı bildirilirken, Juan ve Romulo'nun ise iyileşmesinin 4 haftayı bulacağı kaydedildi. FORVETE TAKVİYE YAPILACAK Arka adalesinden sakatlanan Romulo, 46'ncı dakikada yerini Emersonn'a bıraktı. Alanyaspor maçında penaltı kaçıran Juan 90 dakikayı çıkarsa da stattan sakat ayrıldı.

Özellikle Juan ve Romulo'dan 1 aya yakın faydalanamayacak Göztepe'nin elinde yeni iyileşen Kubilay Kanatsızkuş ve Emersonn bulunuyor. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek Göz-Göz'de forvete kesin olarak takviye yapılacağı öğrenildi.