Göztepe'ye Romulo piyangosu: 25 milyon Euro!

Göztepe'de geçen sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Romulo, Almanya'ya transfer oluyor. İzmir ekibi, Brezilyalı golcünün transferi konusunda Leipzig'le anlaşmaya vardı.

20+5 MİLYON EURO!

REKLAM advertisement1

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leipzig, Romulo transferi için Göztepe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek.

23 yaşındaki golcü için yapılan anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de yer alacak. Romulo, Alman ekibinde Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko'nun yerini alacak. Göztepe forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan Sambacı, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.