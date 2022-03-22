Göztepe Token'da Abramovich çılgınlığı

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Chelsea'nin sahibi ünlü Rus iş insanı Roman Abramovich'in varlıkları donduruldu. Chelsea'nin satışı için görüşmeler devam ederken Abramovich'in Türkiye'den Göztepe Spor Kulübü ile ilgilendiği iddiası ortaya atıldı.

Bu iddia ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2014'ten bu yana kulübü yöneten Başkan Mehmet Sepil'in görevinden istifa etmesiyle özellikle sosyal medyada daha sık dile getirilmeye başlandı.

Göztepe Sportif Anonim Şirketi'nin hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in hisseleri henüz kime devredeceği bilinmiyor.

YÜZDE 572'LİK YÜKSELİŞ

Ancak Abramovich ile ilgili artan ve doğrulanamayan iddialar Göztepe Token'da büyük hareketliliğe yol açtı.

Gözetepe Token Sepil'in istifası öncesi 13.4 liradan işlem görüyordu. Bugün ise bir anda 90 liraya çıktı. Ardından gelen satışlarla 36.4 liraya geriledi. Yani son 24 saatte önce yüzde 572 yükseldi ardından yüzde 60 eridi.

Coinmarketcap verilerine göre Göztepe Token'da günlük 612.9 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldı. Göztepe Fan Token geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyasaya arz edilmişti.