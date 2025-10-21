Göztepe, skor üretmekte zorlanıyor!

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada yenilgi yaşamayan Göztepe, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Ancak sarı-kırmızılılar, 9. haftada konuk olduğu Alanyaspor karşısında ise istediği sonucu alamadı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi, böylece sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutsa da gol yollarında etkisiz kaldı. Sarı-kırmızılılar, son vuruşlarda başarılı olamayınca sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon birçok karşılaşmada oyuna hükmetmesine rağmen skora gitmekte zorlanan Göztepe, Alanya deplasmanında da aynı senaryoyu yaşadı. Bulgar çalıştırıcı da birçok maç sonu basın toplantısında bu konuya değinerek üretmekte zorlandıklarını ve bu durumu geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

11 ŞUTTA 1 GOL ÜRETİLİYOR Bu sezon skor üretme konusunda sorunlar yaşayan Göztepe, buna rağmen rakip kaleye şut atma konusunda etkileyici bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar oynadığı maçlarda Rizespor’a 17, Fenerbahçe’ye 12, Karagümrük’e 16, Konyaspor’a 18, Kayserispor’a 13, Beşiktaş’a 13, Eyüpspor’a 16, Başakşehir’e 9 ve son olarak Alanyaspor kalesine karşı 10 şut çekti. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu karşılaşmalarda toplamda 124 şut üretti ancak bu yüksek şut sayısına rağmen yalnızca 11 gol kaydedebilen İzmir ekibi, maç başına ortalama 11 şutta 1 gol bulabildi.

ROMULO'NUN GİDİŞİ TAKIMIN SKOR SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI Geçtiğimiz sezon ilk 9 maçta 16 gol sevinci yaşayan Göztepe, bu sezon daha iyi bir grafik çizmesine rağmen 9 maçlık süreçte sadece 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçen sezonun ilk bölümlerinde kadrosunda Romulo gibi önemli bir golcüyü barındıran İzmir ekibi, Brezilyalı oyuncuyu sezon sonunda önemli bir bonservis bedeliyle sattı. Romulo’nun yerine yaz döneminde takıma katılan Janderson ise henüz beklenen katkıyı sağlayamadı. Romulo ilk 9 karşılaşmada 4 gol katkısı verirken, Janderson ise şu ana kadar sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ Göztepe, namağlup ünvanını 1-0’lık Alanyaspor mağlubiyetiyle kaybetti. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci haftada evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ardından İstanbul’da Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenen İzmir temsilcisi, Konyaspor ve Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Altıncı haftada sahasında Beşiktaş’ı 3-0 gibi net bir skorla geçen Göztepe, Eyüpspor deplasmanından golsüz beraberlik, Başakşehir maçından ise 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.