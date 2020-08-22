Göztepe'nin ilk Nijeryalı oyuncusu: Brown Ideye

Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı golcü Brown Ideye sarı-kırmızılı ekipte forma giyecek ilk Nijeryalı isim olacak.
2019-2020 sezonu bitiminden sonra Andre Castro, Beto, Deniz Kadah, Cameron Jerome, Wallace Reis, Kerem Atakan Kesgin'le yollarını ayıran, kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler'le tekrar anlaşmayan Göztepe'de Kamil Wilczek de bonservisle Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte, geçen sezon devam ederken Leo Scwechlen, sezon bittikten sonra da Celso Borges sözleşmelerini tek taraflı feshetti.
Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzatan Göztepe, Kocaelispor'dan Burak Süleyman, Hatayspor'dan Kubilay Sönmez'in ardından son olarak Yunanistan'ın Aris takımından Nijeryalı Brown Ideye'yi transfer etti.
45. YABANCI
Süper Lig'de şimdiye kadar 28 ülkeden 44 oyuncuya şans veren Göztepe'nin ilk Nijeryalı futbolcusu Brown Ideye oldu.
Toplam 5 Brezilyalı ismin forma giydiği Göztepe'de Fransa'dan 4, Gana'dan 3, Arjantin, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Polonya, Portekiz ve Senegal'den 2 isim şans bulurken, Arnavutluk, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, İtalya, Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Kuzey Makedonya, Norveç, Paraguay, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu mücadele etti.
Göztepe'nin Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başladığı 2017-2018'den bu yana takımda forma giyen ve bu sezon bitiminde yolların ayrıldığı Andre Castro ile Beto, sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig geçmişinde en fazla maça çıkan yabancı oyuncular konumunda bulunuyor.
Castro'nun 96, Beto'nun ise 93 lig maçına çıktığı sarı kırmızılı ekipte bu 2 oyuncuyu 62 müsabakayla Brezilyalı Titi, 56 karşılaşmayla Senegalli Lamine Gassama ve 55 maçla Gabonlu Andre Poko takip ediyor.
EN GOLCÜ JAHOVIC
Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına katkı sağlayan Adis Jahovic, 2017-2018 sezonunda 18 maçta 14 gole imza atarak sarı-kırmızılı ekibin en golcü yabancı ismi oldu. O sezon ara transfer döneminde takımdan ayrılan Jahovic'in yerine transfer edilen Demba Ba'dan sonra Göztepe forvetteki yabancı isimlerden istediği verimi alamadı.
Jahovic 14 gol bulduğu yabancı isimler içinde Andre Castro ile Cameron Jerome sekizer, Demba Ba ile Nabil Ghilas yedişer gole imza attı.
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