Mateusz Lis: Fenerbahçe maçında penaltı kurtarmak çok güzeldi

Trendyol Süper Lig’de ilk 8 hafta itibarıyla 16 puan toplayarak 3. sırada bulunan Göztepe’de kaleci Mateusz Lis, stoper Heliton ve sol bek İsmail Köybaşı, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üç oyuncu da şu andaki performanslarından mutlu olduklarını ve üzerine koyarak devam etmek istediklerini vurguladı.

REKLAM advertisement1 MATEUZS LİS:"ÇOK İYİ BİR İŞ ORTAYA ÇIKARIYORUZ Takım olarak çok iyi bir iş çıkardıklarını söyleyen Mateusz Lis, "Futbol tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil 11 kişiyle hatta yedek kulübesinde oturan oyuncularla hep beraber bir işi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda takım olarak santrforlarımızdan başlayıp orta sahalarımızla ve en son bana kadar çok iyi bir şekilde savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu konuda çok iyi bir iş ortaya çıkıyoruz" dedi. REKLAM "TAKIM OLARAK ÇOK İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ" Fenerbahçe maçında penaltı kurtarması hakkında da açıklamalarda bulunan Lis, "Bu tarz kırılma anları her zaman özgüveninizi artırır. Fenerbahçe maçı gibi önemli bir maçta böyle bir kırılma anında son dakikada penaltı kurtarmak çok güzel bir duyguydu. Daha sonra da çalışarak bunun üzerine koymaya devam ettim. Biz takım olarak her şeyi hep beraber yapıyoruz. Şu anda da takım olarak çok iyi bir şekilde savunma yaparak önemli bir iş ortaya çıkıyoruz" diye konuştu. "ÇOK ÇALIŞIYORUZ" Performansının takım üzerindeki etkisine de değinen Lis, "Kaleci olarak sezon içerisinde ne kadar az gol yersem hedefe ulaşmak adına o kadar yardımcı olmuş olurum. Bu hedefe varmak için kaleci olarak takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim ve sezon boyunca her şeyi yapacağım. Takım olarak potansiyelimizin gerçekten bu hedefe ulaşmak adına yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da hep beraber iyi bir iş ortaya çıkardık. Çok çalışıyoruz ve her maç elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi takım olarak hissediyoruz. Bu şekilde devam edersek maçlarda ve performansımızı da artırırsak çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

HELİTON:KOLEKTİF ANLAYIŞ BİZİ GÜÇLÜ KILIYOR Göztepe’nin 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Heliton, takım olarak çok önemli işler yaptıklarını söyleyerek, "Stoperler olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ancak bunu yalnız başımıza yapmıyoruz. Forvetlerimiz Janderson, Juan ve Sabra da savunma görevine büyük katkı sağlıyor. Hepimiz takım halinde savunma yapıyoruz ve bu kolektif anlayış bizi güçlü kılıyor" dedi. REKLAM "SEZONA İYİ BAŞLADIK VE DOĞRU YOLDAYIZ" Geçen sezon Avrupa hedefini kıl payı kaçırdıklarını hatırlatan Brezilyalı savunmacı, bu yıl aynı hedefe daha kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirtti. Heliton, "Geçen yıl Avrupa’ya gitme hedefimize çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Bu sezon takım olarak daha güçlü ve daha bütünüz. Sezona iyi başladık ve doğru yoldayız. Umarım sezon sonunda hedefimize ulaşır ve Göztepe’yi Avrupa arenasında temsil ederiz" ifadelerini kullandı. "LİS GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR KALECİ" Kaleci Lis hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Heliton, onun performansının savunmayı olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Lis gerçekten inanılmaz bir kaleci. Haftalar boyunca çok sıkı çalışıyor ve antrenmanlarda gösterdiği özveriyi maçlara da yansıtıyor. Saha içinde güven veriyor, iletişimi güçlü ve karakter olarak da çok iyi bir insan. Onunla aynı takımda olmak benim için büyük bir şans" cümlelerine yer verdi. İSMAİL KÖYBAŞI: GÖZTEPE BÜYÜK BİR AİLE Göztepe’nin kaptanı İsmail Köybaşı, takımın mevcut performansı, hedefleri ve camia yapısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ligde en az gol yiyen takım konumundaki Göztepe’nin savunma başarısını değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Biz sadece sahadaki 11 kişi değiliz, Göztepe büyük bir aile. Taraftarımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz, basın mensupları Hepimiz bu ailenin bir parçasıyız. Göztepe ailesi olarak büyük bir bütünüz. Futbolun paydaşları olarak sizler de bu ailenin bir parçasısınız. Güzel bir başlangıç yaptık ama bizim için asla yeterli değil. Her zaman daha iyisini hedefleyen, kaybederken bile bir şeyler öğrenen bir camiayız" şeklinde konuştu. "SAVUNMAYI SADECE DEFANS YAPMIYOR, TARAFTAR DA YAPIYOR" Takımın Avrupa’nın en az gol yiyen ekiplerinden biri olmasına değinen Köybaşı, bu başarının kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek, "Ben Göztepe’yi bir bütün olarak değerlendiriyorum. Biz birlikte savunma yaparken de hücum ederken de keyif alan bir takımız. Hatta savunmaya taraftarlarımızı da katmak istiyorum. Onlar bizim savunmamızın en önemli parçalarından biri. Stadyumda oluşturdukları enerji bizi kamçılıyor. Bu sinerji, sorumluluk bilincimizi artırıyor. Herkes görevini ciddiyetle yerine getiriyor ve sonuçta güzel bir tablo ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. "MİLLİ TAKIM BİRLEŞMEYİ HATIRLATTI" Son olarak milli takımın performansını da değerlendiren tecrübeli oyuncu, Türkiye’nin potansiyeline vurgu yaptı. Köybaşı, "Milli takımımız son dönemde harika bir birliktelik sergiliyor. İspanya maçında şanssızlık yaşandı ama genel olarak çok iyi gidiyoruz. Biz zaten birleştiğimizde güçlü bir ülkeyiz. Basketbol, voleybol, futbol fark etmez; biz bir araya geldiğimizde her branşta başarıyı yakalıyoruz. Önemli olan birbirimizin başarısıyla sevinmek. Eğer bunu başarabilirsek, çok daha ileriye gideriz" diyerek sözlerini noktaladı.