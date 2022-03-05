GOL: 7' Di Santo / 5' Muleka

GÖZTEPE - KASIMPAŞA

STAT: Gürsel Aksel

SAAT: 16:00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: BeIN Sports 1

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GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Moubandje, Obinna, Aytaç, Tannane, Cherif, Di Santo

TEKNİK DİREKTÖR: Nestor El Maestro

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Muleka

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

MAÇTAN NOTLAR

Ligde ikinci devreye aldığı üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, daha sonra çıktığı 4 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı. Göztepe, geçen haftaki GZT Giresunspor yenilgisiyle 27 puanla düşme hattına geriledi.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 29 puanla haftaya 15. sırada girdi. İlk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan Kasımpaşa, 19. haftadaki Altay karşılaşmasıyla başlayan süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve düşme hattından kurtuldu. Ancak son 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, düşme hattıyla arasındaki farkı açamadı.

Kasımpaşa ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı İzmir temsilcisi 2-1 kazanmıştı.