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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Göztepe, İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini uzattı

        Göztepe, 34 yaşındaki futbolcu İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:07
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        Göztepe İsmail Köybaşı'yla "devam" dedi!
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        Bu sezon Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de iç transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk olarak 34 yaşındaki deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını bildirdi.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır” ifadeleri kullanıldı.

        Zaman zaman sakatlık problemi de yaşayan İsmail Köybaşı, bu sezon 20 maçta 4 asistlik katkı sağladı.

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