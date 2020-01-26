Belçika'dan gelen Özcan Kayı da "Şampiyonluğa da denizaltıyla geleceğiz. Çıtayı hep yukarıda tutan bir başkanımız var. Biz de onu örnek alıyoruz. Sanki bir ailenin tüm fertlerinin topluca bir düğüne gelmesi gibi, Köln'den buraya geldik. İnanın hala rüyada gibiyiz." şeklinde konuştu. Fatih Bülbül de Göztepe için Avrupa'dan değil Antarktika'dan bile İzmir'e gelebileceğini dile getirdi.