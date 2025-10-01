Habertürk
        Göztepe için büyük fırsat! - Göztepe Haberleri

        Göztepe için büyük fırsat!

        Süper Lig'in 8. haftasında Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i mağlup etmeyi hedefleyen 13 puanlı 4. sıradaki Göztepe, bu galibiyetle milli araya namağlup ve üst sıralarda girme fırsatı yakalayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:28
        Göztepe için büyük fırsat!
        Göztepe, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü ağırlayacağı Başakşehir'i yenerek milli araya namağlup ve üst sıralarda girmeyi hedefliyor.

        13 puanlı 4. sıradaki Sarı-Kırmızılıların gözü bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarında da olacak.

        Avrupa kupalarına katılma adına yarıştığı rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmaların sonuçlarına göre Göztepe galip gelmesi halinde puan farkını artırma ya da azaltma şansı elde edecek.

        Galatasaray ligde 7'de 7 yapıp 21 puanla şu an için zirvede adeta tek başına yer alırken, son haftalarda çıkışa geçen 5'inci Beşiktaş 6 maç sonunda 12 puan toplayarak Göztepe'yi 1 puan geriden takibini sürdürdü.

        Liderin en yakın takipçisi 2'nci Fenerbahçe ise 7 müsabaka sonunda yenilgisiz 15 puan topladı. Geçen sezondan bu yana istikrarlı bir gidişata sahip olan Samsunspor ise yine Göztepe'nin 1 puan gerisinde 6'ncı sıraya adını yazdırdı.

        Göztepe'nin 1 puan üzerinde yer alan 14 puanlı 3'üncü Trabzonspor ise bu hafta evinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

