İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe iyi bir takım kurmuş. Tartışılacak bir tarafı yok. Alınan 18 oyuncu ile yepyeni bir takım kurmak kolay değil. Bazen bu kadar oyuncu almak risk yaratabilir. Ancak Fenerbahçe oynadığı her maç biraz daha takım olduğunu gösteriyor. En azından geçen sezon olduğu gibi, yerinin adamı olmayan oyunculardan kurtulmuş.