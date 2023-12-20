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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe evinde Eyüpspor'u farklı yendi! - Futbol Haberleri

        Göztepe evinde Eyüpspor'u farklı yendi!

        Trendyol 1.Lig'in 16. haftasında Göztepe evinde ağırladığı lider Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 22:30 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:30
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        Göztepe Eyüpspor'un serisini bitirdi!
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        Göztepe ile Eyüpspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 4-1'lik skorla kazandı.

        Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 4. dakikada Kenneth Mamah, 10. dakikada Billel Messaoudi, 56'da penaltıdan Yalçın Kayan ve 70 ile 88. (P) dakikalarda Ahmed Ildız kaydetti.

        Konuk ekibin tek golünü 45'te Ahmet Kutucu attı.

        Ligde 5 maçlık galibiyet serisi İzmir'de sona eren lider Eyüpspor 39 puanda kaldı. Üst üste 4. galibiyetini alan Göztepe ise puanını 32'ye yükselterek zirveye bir adım daha yaklaştı.

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Nurettin Dinçer Demir, Abdülhamit Söyler

        Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Nielsen, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 66 Ahmed Ildız), Mamah (Dk. 83 Aliou Traore), Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 26 Kubilay Kanatsızkuş)

        Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Recep Niyaz (Dk. 63 Mete Demir), Taşkın İlter (Dk. 45+5 Bekir Yılmaz), Fredy, Ahmed Kutucu, Bruno (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Ampem (Dk. 74 Melih Kabasakal)

        Goller: Dk. 4 Mamah, Dk. 10 Messaoudi, Dk. 56 Yalçın Kayan (Penaltıdan), Dk. 70 ve 88 (Penaltıdan) Ahmed Ildız (Göztepe), Dk. 45 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)

        Sarı kart: Dk. 45+1 Ogün Bayrak (Göztepe), Dk. 83 Fredy (Eyüpspor)

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