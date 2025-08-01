Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Giriş: 01.08.2025 - 23:26 Güncelleme: 01.08.2025 - 23:26
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "1995 doğumlu orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Göztepe'mize hoş geldin Efkan Bekiroğlu." denildi.
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