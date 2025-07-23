Göztepe'den savunmaya takviye!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, defans oyuncusu Amin Cherni'yi transfer etti
Giriş: 23.07.2025 - 22:29 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:29
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, defans oyuncusu Amin Cherni ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "2001 doğumlu defans oyuncusu Amin Cherni ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Amin Cherni. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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