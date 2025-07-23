Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna görüşmesi Çırağan'da başladı | Dış Haberler

        Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı

        Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeleri için ilgili taraflar Çırağan Sarayı'na geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya heyeti, Çırağan Sarayı’na geldi.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı’na geldi.

        Ukrayna heyetinin de Çırağan Sarayı'na geldiği bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Zelenskiy, görüşmede önceliğin liderler zirvesine hazırlık yapmak olduğunu belirtirken, Ukrayna heyetinin gerekli yetkiye sahip olduğunu ifade etti.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rüstem Umerov ve Vladimir Medinskiy'nin üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Ana görüşmeye ilişkin hazırlıklar tamamlanırken, heyetlerin kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor

        BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMALAR

        Bakan Fidan, Umerov ve Medinskiy ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, Türkiye'nin barışa yönelik çabalara olan katkısını işaret ederken, üçüncü tur müzakerelerinde iki tarafın sundukları memorandumları teati etmesinin beklendiğini bildirdi.

        Bakan Fidan "Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir." ifadelerini kullandı.

        Dışişleri Bakanı, kolaylaştırıcı olarak Türkiye'nin üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getireceğini belirtti.

        Bakan Fidan, ateşkes yönünde bir adım olduğunda Türkiye'nin izleme açısından katkı sunabileceğini belirtirken, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMALAR

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslakları ve esir asker değişim sürecinin ele alınacağını belirterek "Görüşmenin zor şekilde geçmesi bekleniyor." dedi.

        REKLAM

        Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Rus heyetinin İstanbul'a gittiğini ve müzakerelerin akşam saatlerinde düzenleneceğini dile getiren Peskov, iki ülkenin birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını anımsattı.

        Peskov, "Müzakerelerde memorandum taslakları ve (esir asker) değişim sürecinin devam ettirilmesiyle ilgili konular ele alınacak. Elbette gerektiğinde başka konular da gündeme getirilecek. Buna heyet başkanları karar alacak." ifadelerini kullandı.

        Rusya'yı müzakerelerde temsil edecek heyette değişiklik olmadığını söyleyen Peskov, "Rusya, müzakerelerden ne bekliyor?" sorusu üzerine, "Bunu söylemek mümkün değil. Müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğine bakmak lazım. Elbette kimse, kolay bir yol beklemiyor. Görüşmenin zor şekilde geçmesi bekleniyor çünkü memorandumlar birbirine zıt." yanıtını verdi.

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Memorandum taslakları üzerinde mutabakata varılması için yapılması gereken tüm çalışmalar, zirve için hazırlık. Bu zor çalışma yapılmadan zirve tarihini belirlemek mantıklı değil." diye konuştu.

        Ukrayna'da yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkisini kısıtlayan yasanın protesto edilmesini değerlendiren Peskov, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydederek "Amerikan ve Avrupa vergi mükelleflerinin parasının büyük kısmı Ukrayna'da çalındı. Bu nedenle yolsuzluk, Ukrayna için hassas bir konu." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Habertürk Anasayfa