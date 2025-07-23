Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya heyeti, Çırağan Sarayı’na geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı’na geldi.

Ukrayna heyetinin de Çırağan Sarayı'na geldiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Zelenskiy, görüşmede önceliğin liderler zirvesine hazırlık yapmak olduğunu belirtirken, Ukrayna heyetinin gerekli yetkiye sahip olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rüstem Umerov ve Vladimir Medinskiy'nin üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ana görüşmeye ilişkin hazırlıklar tamamlanırken, heyetlerin kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor

Bakan Fidan, Umerov ve Medinskiy ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin barışa yönelik çabalara olan katkısını işaret ederken, üçüncü tur müzakerelerinde iki tarafın sundukları memorandumları teati etmesinin beklendiğini bildirdi.

Peskov, "Müzakerelerde memorandum taslakları ve (esir asker) değişim sürecinin devam ettirilmesiyle ilgili konular ele alınacak. Elbette gerektiğinde başka konular da gündeme getirilecek. Buna heyet başkanları karar alacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, ateşkes yönünde bir adım olduğunda Türkiye'nin izleme açısından katkı sunabileceğini belirtirken, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rusya'yı müzakerelerde temsil edecek heyette değişiklik olmadığını söyleyen Peskov, "Rusya, müzakerelerden ne bekliyor?" sorusu üzerine, "Bunu söylemek mümkün değil. Müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğine bakmak lazım. Elbette kimse, kolay bir yol beklemiyor. Görüşmenin zor şekilde geçmesi bekleniyor çünkü memorandumlar birbirine zıt." yanıtını verdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Memorandum taslakları üzerinde mutabakata varılması için yapılması gereken tüm çalışmalar, zirve için hazırlık. Bu zor çalışma yapılmadan zirve tarihini belirlemek mantıklı değil." diye konuştu.

Ukrayna'da yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkisini kısıtlayan yasanın protesto edilmesini değerlendiren Peskov, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydederek "Amerikan ve Avrupa vergi mükelleflerinin parasının büyük kısmı Ukrayna'da çalındı. Bu nedenle yolsuzluk, Ukrayna için hassas bir konu." dedi.