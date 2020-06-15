Trabzonspor karşısında isteksiz futbol karşısında hayal kırıklığı yaşadığını oyuncularına ileten Palut'un, "Zor bir süreçten geçtik. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak tüm takımlar pandemiden olumsuz etkilendi. Ancak bizim bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. En kısa sürede toparlanacağız. Yeni Malatyaspor deplasmanında gerçek kimliğimizi göstermeliyiz. Futboldan kazanmak kaybetmek doğal ancak mücadele etmemek camiamızı üzer" dediği öğrenildi.
Göztepe'de sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan İngiliz forvet Cameron Jerome ise Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Trabzonspor'a karşı 11'de maça başlayan ve 77 dakika oyunda kalan 33 yaşındaki forvet etkisiz kaldı. İlhan Palut'un Jerome'un yokluğunda Yeni Malatyaspor müsabakasında Kamil Wilczek'e forma vereceği bildirildi. Wilczek'i bundan sonraki haftalarda daha sık oynatmayı planlayan genç teknik adamın Trabzonspor karşılaşmasında görev vermediği kanat oyuncusu Zlatko Tripic'i de Yeni Malatyaspor maçına hazırladığı kaydedildi. Göztepe 27´nci hafta sonunda 37 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.
95´İNCİ YILA ANLAMLI KUTLAMA
Göztepe her yıl geleneksel olarak büyük coşkuyla kutladığı kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran organizasyonunu bu kez koronovirüs salgını yüzünden sembolik olarak gerçekleştirdi. Kulübün yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan kutlamada başkanvekili Talat Papatya, sağlık çalışanları, amatör sporcular ve koronavirüsü atlatan bir taraftar saha ortasına gelip ilk meşaleleri yaktı. Saat 22.00'de müzik ve ışık gösterilerinin ardından stadın çatısındaki yürüyüş parkuruna konulan 1925 adet meşalede insansız ateşleme sistemiyle yakıldı. Meşalelerin bir kısmı ise yanmadı. Güzel görüntülerin yaşandığı geceye salgın yüzünden taraftarlar alınmadı.
PAPATYA: HER YIL YAKTIĞIMIZ MEŞALENİN SÖNMESİNİ İSTEMEDİK
Talat Papatya yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonumuzu canla başla mücadele eden tüm sağlık personelimize adadık. Her yıl yaktığımız meşalenin sönmesini istemedik. Sembolik de olsa bu sene stadımızda bir şölen gerçekleştirdik. Taraftarın olmadığı hiçbir şeyin anlamı yok. Ancak pandemi nedeniyle tedbirlere uymak zorundayız" dedi.
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