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        Haberler Spor Transfer Göztepe'de Matsuki tamam, Mara yolda - Futbol Haberleri

        Göztepe'de Matsuki tamam, Mara yolda

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki ile her konuda anlaşırken, Southampton forması giyen forvet Mara için de girişimlerini hızlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:21
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        Göztepe'de transferler peş peşe!
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        Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Slovenya kampında tamamlayan Göztepe, Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki ile her konuda anlaştı. Southampton'ın FC Tokyo'dan kadrosuna dahil ettiği 21 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralayacak sarı-kırmızılılarda Fransız golcü Sekou Mara transferi de bitme aşamasına geldi. Matsuki'nin hafta başına kadar İzmir'de olacağı ve sağlık kontrollerinin ardından Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

        Göztepe yönetimi yine Southampton forması giyen forvet Mara için de girişimlerini hızlandırdı. Forvet hattını Sao Paulolu golcü Juan Silva ile güçlendirecek Göztepe'nin Mara'yı da monte edeceği ve ileri hattı oluşturacağı kaydedildi. Southampton'ın Mara transferinde Göz-Göz'e kolaylıksağlayacağı, oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Göztepe transfer döneminde sol bek Djalma Silva, stoperler Koray Günter ve Novatis Mishuru, sağ bek Nazım Sangare, orta saha Isaac Solet ile kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etmişti.

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