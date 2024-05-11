Göztepe'de eski kulüp başkanı Mehmet Sepil'e onursal başkanlık ünvanı verildi

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Trendyol 1. Lig'de 2 sezon mücadele ettikten sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, ligde 34. ve son hafta maçında Bodrum FK'yi Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladı. Müsabakadan önce Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen'in katılımıyla eski kulüp başkanı Mehmet Sepil'e onursal başkanlık ünvanı verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Ankersen, Sepil'e üzerinde Mehmet Sepil'in isminin olduğu ve "onursal başkan" yazılı Göztepe forması hediye etti. Ankersen ve Sepil daha sonra taraftarları selamladı.

Göztepe tribünlerinin simgesi haline gelen "med cezir" şarkısını seslendiren Levent Yüksel'in video mesajı yayımlandı. Ankara'daki konseri nedeniyle İzmir'e gelemeyen Levent Yüksel, taraftarlara, kulübün kuruluş yıl dönümü 14 Haziran'da birlikte olacaklarını söyledi.

REKLAM Sahaya "Göztepe'ye Süper Lig'de başarılar dileriz." yazılı pankartla çıkan Bodrum FK'li futbolcular sarı-kırmızılı futbolcuları alkışladı. Göztepeli futbolcular, gelecek sezon giyecekleri formalardan birisiyle sahada yer aldı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de takip etti. "ONURSAL BAŞKAN OLMAK BÜYÜK BİR HAYAL" Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu anlarından birinin yaşadığını belirterek, "Başka söyleyecek bir şey yok. Göztepe'de onursal başkan olmak büyük bir hayal ve o gerçekleşti. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz." dedi.

Süper Lig'e çıkmalarını da değerlendiren Sepil, "Büyük bir emek var ama bu sefer sağlam geldik. Geçmişteki yılların tecrübesi ve kulübün yeni yapılanmasıyla Süper Lig'e döndük. Benim meşhur bir lafım vardı: 'Hayallerimizi bilseniz, geceleri uyuyamazsınız.' demiştim. Hala aynı şeyi düşünüyorum." diye konuştu.