09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göztepe'nin, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Eren Derdiyok ile geçen sezon Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Yasin Öztekin, ligin ilk devresinde beklentilerin altında kaldı. Lig maçlarında gol atamayan 2 oyuncunun kadroda düşünülmediği için sarı-kırmızılı ekibin ikinci devre hazırlıklarına katılmadığı açıklandı.
İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde 2006-2009 yıllarında Basel'de, daha sonra Almanya'da Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim'da mücadele etti.
Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Kasımpaşa'da başlayan golcü futbolcu daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk devresinde Galatasaray formasıyla 7 gol attı ancak devre arasında kadro dışı bırakıldıktan sonra ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almadı.
Bu sezon başında Göztepe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, Cameron Jerome'un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ilk 4 maçta süre aldıktan sonra ligde 15. haftada Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil oldu.
Ligde 5 maçta 267 dakika sahada kalan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı formayla gol atamadı. Eren Derdiyok, kupada ise Yozgatspor 1959, Sivas Belediyespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gole imza attı.
Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da çıktığı 126 maçta 43 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun kariyerine İsviçre'de devam etmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZONUN EN GOLCÜSÜ YASİN
Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Yasin Öztekin, profesyonel futbol hayatına altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund'da başladı. 2010-2011 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Yasin Öztekin ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarını giydi.
2018-2019 sezonunda transfer olduğu Göztepe ile geçen yıl Süper Lig'de 26 maça çıkan Yasin Öztekin, attığı 8 golle takımda "en golcü oyuncu" unvanını elde etmişti. Geçen yılın ikinci devresinden itibaren sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği Göztepe'de 161 dakika sahada kaldı.
Lig maçlarında gol atamayan Yasin Öztekin, kupada ise 2 gol üretti.
Türkiye kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 298 maça çıkan Yasin Öztekin, 63 gol attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!