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Göztepe - Bodrumspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu ilk yarısının son maçında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Giriş: 26.12.2022 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe - Bodrumspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu ilk yarısının son maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemedi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Anıl Usta

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Mihojevic (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 70 Atanga), Palmer (Dk 83 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 83 Ali Akman), Yunus Emre Gedik, Yasin Öztekin, Tijanic, Kvasina

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 49 Recep Aydın), İmeri, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 83 Süleyman Güneş), Erdem Çetinkaya, Celal Dumanlı

Gol: Dk. 6 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 90+8 Arda Özçimen (Yedek kulübesinde), Atınç Nukan (Maç bitiminde) (Göztepe)

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