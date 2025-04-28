Göztepe: 4 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe sahasında Rams Başakşehir'le karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 11 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Göztepe ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele İzmir temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Furkan Bayır, 42'de Kubilay Kanatsızkuş, 65. dakikada Ahmed Ildız ve 87. dakikada ise Emersonn kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 75. dakikada Philippe Keny'den geldi.
Ayrıca ev sahibi ekipte 4. dakikada Doğan Erdoğan ve 38. dakikada İsmail Köybaşı sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Bu sonucun ardından Göztepe, 11 maç sonra kazandı ve 43 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir ise 48 puanda kaldı.
Ligin 34. haftasında Göztepe, Adana Demirspor deplasmanında sahne alacak. Başakşehir ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.