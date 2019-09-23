Göztepe 11 yıl sonra fileye dönüyor

23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amatör branşlar sorumlusu Deniz Durmaz, bu sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin kadın voleybolunda adını duyuracağını söyledi. Türk sporu ve voleyboluna önemli katkılar sunmak istediklerini ifade eden Durmaz, "Voleybol takımımız 2008 yılında o dönemki yönetim tarafından yatırım yapılmayıp kapatılmıştı. Bizim amacımız 2022-2023 sezonunda voleybol şubemizi hayata geçirmekti. Ancak Rota Koleji'nin takımı 1'inci Lig'den çekmek istemesi üzerine bize teklifi oldu. Biz de sporcuların mağduriyet yaşamaması adına takımı bedelsiz olarak bünyemize aldık" dedi.
A takımda oynayan oyuncuların lojman masraflarını ve antrenmanların yapıldığı Gaziemir Spor Salonu'nun giderlerini Rota Koleji'nin karşıladığını ifade eden Durmaz, "Hem bizim hem de Rota'nın altyapısından gelen sporcularımız A takımda yer alacak. Dış transferde de birçok oyuncuya imza attırdık. Eğer voleybolcularımız başka kulübe transfer olursa gelirin yüzde 90'ı bize, yüzde 10'u da Rota Koleji'ne kalacak. 13 Ekim'de başlayacak lig maçlarını Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağız. Hedefimiz 2 sene 1'inci Lig'de tutunup altyapıyı geliştirmek. Ardından kendimize önemli hedefler koyacağız" diye konuştu.
ALKAN: YUVAMA GELDİM
Göztepe Antrenörü İlker Alkan ise yeniden yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Göztepe'de 2008 yılında da çalışan Alkan, "Ben heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim. Göztepelilere güzel bir voleybol takımı izletmek istiyoruz. Başkanımız Mehmet Sepil'in Türk sporuna ve Türk voleyboluna destek olmak istemesiyle bu oluşumu gerçekleştirdik. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun" yorumunu yaptı. Göztepe, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda bu sezon ezeli rakip Karşıyaka'yla da derbide yeniden rakip olacak. Ligin 5'inci haftasındaki ilk derbiye Göztepe ev sahipliği yapacak.
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