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Göztepe, 1. Lig'in son haftasında Bodrumspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta play-off etabına kalmayı garantileyen Göztepe, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Giriş: 20.05.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe, 1. Lig'in son haftasında Bodrumspor'a konuk olacak
AA

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Bodrumspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Kenneth Mamah, yarın forma giyemeyecek.

Ligde son haftaya 59 puan ve averajla 6. durumda giren Göztepe, yarınki karşılaşmadan galip ayrılması halinde 4. sıraya kadar ilerleyebilir.

Müsabakalarını tamamlayan Sakaryaspor'a karşı sezon içindeki maçlarının skorlarındaki eşitlik nedeniyle genel averajda üstün durumdaki Göztepe, rakibini geride bırakacak.

Eyüpspor da Göztepe gibi galip gelirse bu sefer 3 takım Sakaryaspor, Göztepe ve Eyüpspor'un puanları eşitlenecek. Bu durumda kendi aralarındaki maçlara göre Sakaryaspor dördüncü, Göztepe beşinci ve Eyüpspor altıncı olacak.

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