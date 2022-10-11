SANPAKU GÖZ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Kesin kanıt olmasa da bu göz biçimine sahip kişilerin davranışlarını etkileyecek fiziksel ya da zihinsel dengesizliklerinin olduğu söylenmektedir. Bu göz biçimine sahip kişilerde ağır derecede hasta olan veya madde kötüye kullanımı, depresyon veya diğer akıl hastalıklarından muzdarip oldukları gözlemlenmiştir. Bu duruma sahip bir kişinin, ciddi ruh hali değişimlerine ve öfkeli patlamaları olmasına ve agresif veya tehlikeli davranışlar göstermesine neden olabilecek ciddi bir duygusal ve zihinsel dengesizliğe sahip olduğu da tahminler arasındadır.